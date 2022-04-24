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ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 1:0 в матче Российской премьер-лиги

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забросил на 67-й минуте нигерийский нападающий Чидера Эджуке, который вышел на замену турецкому полузащитнику Юсуфу Языджи. Символический удар перед началом встречи сделали бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине биатлонисты Максим Цветков и Александр Логинов.

Победа позволила ЦСКА вернуться на третье место в турнирной таблице. Теперь в активе команды 47 очков.
Беспроигрышная серия «Динамо» из пяти матчей прервалась, однако бело-голубые смогли сохранить второе место в таблице чемпионата.

Ранее 24 апреля «Ростов» в компенсированное время вырвал победу у «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:2. Победа позволила «Ростову» с 34 очками подняться на восьмое место в таблице чемпионата. «Спартак», имеющий в активе 31 очко, остался на десятой позиции.

Дарья Коршунова
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