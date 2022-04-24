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«Ростов» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» в компенсированное время вырвал победу у «Спартака» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:2. Полузащитник хозяев Роман Тугарев открыл счет на 14-й минуте. На 17-й минуте нападающий Александр Соболев сравнял счет. В основное время «Ростову» принес преимущество форвард Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.

На первой добавленной минуте полузащитник красно-белых Руслан Литвинов вновь сравнял счет. Однако нападающий «Ростова» Али Соу реализовал пенальти и помог своей команде вырвать победу в матче.

Дарья Коршунова
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