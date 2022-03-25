Карпин обвинил РПЛ в нарушении спортивных принципов

Карпин заявил, что в РПЛ нарушаются спортивные принципы и каждый смотрит на свои интересы

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин обвинил Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нарушении спортивных принципов. Его слова передает РИА Новости.

«Уезжают девять человек из "Краснодара", из "Ростова" — шесть. Закрыты аэропорты. Нарушение спортивного принципа в том, что "Краснодару" нужно ездить, а кто-то летает, уже даже так принцип нарушен», — объяснил свою позицию тренер. Он отметил, что в сложившейся ситуации каждый смотрит только на свои интересы.

10 марта стало известно, что Карпин продолжит руководить национальной командой до конца 2022 года. Он сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».