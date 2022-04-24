Стали известны гонорары Фьюри и Уайта за титульный бой

Тайсон Фьюри заработал более 33 миллионов долларов за титульный бой с Уайтом

Стали известны гонорары британских боксеров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта за поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Данные назвал журналист Майкл Бенсон в Twitter.

33-летний Фьюри заработал более 33 миллионов долларов за поединок. Основной гонорар составил 29,5 миллиона долларов, и еще 4,1 миллиона долларов действующий чемпион получил за защиту титула в качестве победного бонуса. Уайт заработал 7,4 миллиона долларов за поединок.

После успешного поединка Фьюри намекнул, что может покинуть бокс. В послематчевом интервью он анонсировал бой по специальным правилам против Фрэнсиса Нганну из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.