Касаткина прокомментировала отстранение россиян от участия в Уимблдоне

Теннисистка Дарья Касаткина разочарована решением отстранить россиян от Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских и белорусских спортсменов. Ее слова привел Sportshau.

24-летняя спортсменка призналась, что разочарована таким ходом событий. Однако Касаткина отметила, что происходящее в мире важнее, чем недопуск отечественных теннисистов. Кроме того, в беседе с немецким изданием теннисистка подчеркнула, что не столкнулась с проявлениями русофобии. Она отметила, что в теннисе сумели создать безопасную среду.

О решении организаторов Уимблдона стало известно 20 апреля. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны теннисистов, а также организаций — в частности, Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Из-за санкций в Уимблдоне в числе прочих не сможет принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев. Соревнования в Лондоне стартуют 27 июня и продлятся до 10 июля.