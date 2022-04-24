Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы, передает РБК.
Кроме того, Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских граждан в Мариуполе, заявил украинский лидер.
Зеленский также высказался за урегулирование конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем, уточняет «Интерфакс».
Наиболее актуальные вопросы — это гарантии безопасности и нейтралитет, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует
Ранее президент Украины заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. Глава государства отметил, что власти готовы ради украинцев на любой формат обмена и готовы к диалогу.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что для украинских военных есть возможность сложить оружие и покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам.
Песков также выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также он сообщил, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.
О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин.
Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию
Президент Украины заявил, что Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию, передает РИА Новости. По его словам, украинской стороне было передано коммюнике проекта договора об урегулировании.
Они передали месседжи, ответы на коммюнике, с ними наши группы работают
21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет ожидать ответа на переданный Киеву документ с четкими формулировками по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Российский лидер Владимир Путин 22 апреля подчеркнул, что Украина не проявляет последовательности в переговорах с Россией и не готова искать взаимоприемлемые решения по деэскалации конфликта. По его словам, лишь после выполнения этих двух условий он будет готов на личную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.