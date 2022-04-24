Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией

Зеленский заявил о выходе Украины из переговоров в случае референдумов на ее территории

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы, передает РБК.

Кроме того, Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских граждан в Мариуполе, заявил украинский лидер.

Зеленский также высказался за урегулирование конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем, уточняет «Интерфакс».

Наиболее актуальные вопросы — это гарантии безопасности и нейтралитет, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует Владимир Зеленский президент Украины

Ранее президент Украины заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. Глава государства отметил, что власти готовы ради украинцев на любой формат обмена и готовы к диалогу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что для украинских военных есть возможность сложить оружие и покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам.

Песков также выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также он сообщил, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин.

Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию

Президент Украины заявил, что Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию, передает РИА Новости. По его словам, украинской стороне было передано коммюнике проекта договора об урегулировании.

Они передали месседжи, ответы на коммюнике, с ними наши группы работают Владимир Зеленский президент Украины

21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет ожидать ответа на переданный Киеву документ с четкими формулировками по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Российский лидер Владимир Путин 22 апреля подчеркнул, что Украина не проявляет последовательности в переговорах с Россией и не готова искать взаимоприемлемые решения по деэскалации конфликта. По его словам, лишь после выполнения этих двух условий он будет готов на личную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

