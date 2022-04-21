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Кремль заявил об ожидании украинского ответа на российский проект документа

Песков сообщил, что Кремль ждет ответ Украины на российский проект документа
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Кремль будет ожидать ответа Украины на переданный Киеву документ с четкими формулировками по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам — украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа», — объяснил представитель Кремля.

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О передаче документа украинской стороне Дмитрий Песков сообщил 20 апреля. При этом он назвал выработанными содержащиеся в документе предложения и уточнил, что инициатива теперь находится на стороне Киева. «Мяч на их стороне», —добавил пресс-секретарь.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция Москвы на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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