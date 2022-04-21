Кремль ответил на вопрос о возможности для украинских военных покинуть Мариуполь

Пресс-секретарь Путина Песков напомнил о возможности украинских военных покинуть Мариуполь

Для украинских военных есть возможность сложить оружие и покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам. Так на вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по обозначенным коридорам», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он уточнил, что военнослужащие могли это сделать до заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинский лидер заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. Глава государства отметил, что власти готовы ради украинцев на любой формат обмена и готовы к диалогу.

20 апреля уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что при возврате контрактников, попавших в плен во время спецоперации, возникают сложности. По словам омбудсмена, пока российским властям удалось добиться возвращения только одного из девяти оказавшихся в плену уральцев.

