Директор ФСБ рассказал о покушении на Соловьева

Директор ФСБ Бортников сообщил, что покушение на Соловьева готовилось под руководством СБУ

Москвичи, готовившие покушение на журналиста Владимира Соловьева, имеют отношение к запрещенной в России неонацистской группировке «Национал-социалисты/Белая сила». Об этом директор ФСБ России Александр Бортников сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, фигурантами руководили представители Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе обысков у злоумышленников изъяли огнестрельное оружие, большое количество патронов, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Бортников рассказал, что неонацисты знали о местах, которые посещает Соловьев, и планировали там совершить убийство. Ранее в ФСБ уточнили, что речь идет об объектах ВГТРК в районе метро «Белорусская» в Москве.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о Соловьеве. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные также обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.