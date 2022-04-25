ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Соловьева

ФСБ заявила, что неонацисты планировали покушение на Соловьева в кратчайшие сроки

Неонацисты, готовившие покушение на российского телеведущего Владимира Соловьева, планировали осуществить убийство в кратчайшие сроки. Об этом рассказали сами задержанные в ходе допроса, видео которого в понедельник, 25 апреля, публикует ФСБ России, передает ТАСС.

Так, один из допрашиваемых сообщил, что покушение должно было быть совершено «как можно быстрее». Второй задержанный, в свою очередь, уточнил, что указания о том, что российский журналист должен быть устранен в кратчайшие сроки, поступали от Службы безопасности Украины (СБУ).

Кроме того, в ходе допроса были раскрыты другие подробности произошедшего. В частности, стало известно, что неонацисты интересовались объектами ВГТРК в районе метро «Белорусская» в Москве.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о Соловьеве. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

