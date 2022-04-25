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Disney стал делать мебель и товары для дома

Медиаконгломерат The Walt Disney Company запустил новый бренд Disney Home

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Медиаконгломерат в индустрии развлечений The Walt Disney Company запустил новый бренд Disney Home — компания стала делать мебель и товары для дома. Об этом сообщает Dezeen.

Disney займется производством мебели, предметов интерьера и товаров для дома, включая постельное белье, подушки и ковры. Вещи будут посвящены знаменитым персонажам компании, в том числе Микки Маусу, а также героям фильмов Marvel, киностудии Pixar и медиафраншизы «Звездные войны». Компания планирует и коллаборации, продукты которых будут выходить ограниченным тиражом.

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«Поскольку наши дома сейчас важнее, чем когда-либо, мы хотели представить новый бренд товаров для дома, который привнесет культовые истории Диснея в повседневную жизнь», — поделился представитель компании.

В феврале 2022 года стало известно, что в США появятся жилые кварталы от Walt Disney Company — комплексы под общим названием Storyliving by Disney обустроят в лучших традициях знаменитых мультфильмов. Цены на жилье в районах оставались неизвестны.

Нина Ташевская
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