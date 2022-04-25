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Спорт

Тарасова осудила отмену российского этапа Гран-при по фигурному катанию

Татьяна Тарасова после отмены российского этапа Гран-при заявила, что в ISU сидят садисты

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осудила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить российский этап Гран-при по фигурному катанию в 2022 году. Ее слова приводит Metaratings.

«Я не знала, что в ISU сидят садисты и не думала, что все дойдет до такой степени», — заявила она. Тренер подчеркнула, что считает решение неправильным.

Ранее 25 апреля стало известно, что этап Гран-при по фигурному катанию в России в сезоне-2022/2023 не состоится. Все международные соревнования в России и Белоруссии отменены до дальнейшего уведомления. ISU также запретил представителям двух стран принимать участие в конгрессе организации и претендовать на выборные должности.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
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