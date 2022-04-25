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Спорт

Этап Гран-при по фигурному катанию в России отменили

Этап Гран-при по фигурному катанию в России не состоится в 2022 году

Фото: Сергей Степанов / AP

Этап Гран-при по фигурному катанию в России в сезоне-2022/2023 не состоится. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Отмечается, что международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. ISU также запретил представителям двух стран принимать участие в конгрессе организации и претендовать на выборные должности.

О решении временно лишить Россию и Белоруссию права проведения международных соревнований сообщалось 15 апреля. Отмечалось, что санкции будут введены в случае одобрения от иностранных национальных федераций.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
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