Глава UFC назвал условие возвращения Макгрегора

Глава UFC Уайт заявил, что Макгрегор вернется после разрешения врача на участие в боях

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условие возвращения ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора к поединкам. Его слова передает The Sun.

«Когда врач даст ему стопроцентное разрешение, мы начнем рассматривать потенциальных кандидатов на бой с ним», — заявил Уайт. Глава промоушена подчеркнул, что в данный момент у Макгрегора нет допуска до участия в поединках и он не готов драться.

16 марта Уайт раскрыл сроки возвращения Макгрегора в октагон. Он заявил, что если восстановление после травмы пройдет удачно, ирландец будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени.

9 марта стало известно, что Макгрегор вернулся к тренировкам по боксу после травмы. «Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием на моем пути в боевых искусствах», — написал ирландец. По словам бойца, он вернулся и становится только лучше.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.