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В Приднестровье отменили Парад Победы

Президент ПМР Красносельский отменил массовые мероприятия на День Победы и военный парад

Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Парад Победы 9 мая в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) отменен. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает RT.

По словам политика, после серии взрывов, произошедших на территории республики 24 и 25 апреля, большие скопления граждан небезопасны.

Он добавил, что на период действия «красного», наивысшего уровня террористической опасности, который был объявлен руководством республики, силовые структуры перейдут на усиленный режим работы.

На въезде в города Приднестровья появятся блокпосты, которые будут выборочно проверять транспорт, а все школы и университеты перейдут на дистанционный режим работы.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Алевтина Запольская
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