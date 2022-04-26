Рогозин закрыл профиль в Twitter после покупки соцсети Маском

Глава «Роскосмоса» Рогозин закрыл страницу в Twitter после того, как соцсеть купил Маск

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин закрыл свой профиль в Twitter после того, как СМИ сообщили о покупке этой соцсети основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Информация доступна на странице Рогозина в Twitter.

При переходе на аккаунт Рогозина в Twitter теперь возникает сообщение о том, что пользователь ограничил доступ к своей странице. «Эти твиты защищены. Только одобренные читатели могут просматривать твиты @Rogozin», — гласит надпись.

Сам глава «Роскосмоса» пока не прокомментировал эту информацию.

25 апреля стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Предприниматель заявил, что намерен сделать соцсеть «лучше, чем когда-либо».

Перед этим сообщалось, что Маск задумался о создании новой социальной сети. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. В ответ Рогозин вспомнил о твите бизнесмена, в котором тот признался, что создает около половины своих публикаций в уборной, и предложил ему назвать новую платформу «Фарфоровый трон».