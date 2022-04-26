Росгвардия взяла под контроль объекты Харьковской области

Росгвардейцы взяли под контроль свыше десяти объектов Харьковской области

В Харьковской области Росгвардия взяла под контроль населенные пункты и объекты инфраструктуры. Об этом во вторник 26 апреля, сообщает, пресс-служба силового ведомства.

Сотрудники приступили к обеспечению безопасности в освобожденных от вооруженных сил Украины (ВСУ) крупных транспортных узлах, коммуникациях и населенных пунктах на Изюмско-Красноармейском направлении. «Под контролем росгвардейцев более 10 населенных пунктов, дорожные магистрали, объекты промышленной и социальной инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что с начала специальной военной операции на Украине сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области 374 представителя ВСУ, боевиков территориальной обороны и националистических формирований. Было обследовано свыше четырех тысяч различных зданий, обнаружено около 100 тысяч боеприпасов, 152 единицы ракетно-артиллерийского вооружения, свыше полутора тысяч ручных гранат, 26 приборов наблюдения и прицеливания, 111 противотанковых и противопехотных мин.

Росгвардейцы выполняют в регионе различные задачи по охране и обороне военных объектов, в том числе пусковых площадок беспилотных летательных аппаратов, стартовых позиций пусковых установок, огневых позиций артиллерии, средств противовоздушной обороны, авиационной техники, обеспечивают безопасность войсковых колонн, проводят разведывательно-поисковые мероприятия.