В Приднестровье сообщили об атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя

Совбез Приднестровья сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя

Совет Безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи столичного Тирасполя. Информация приводится в пресс-службе президента ПМР, передает ТАСС.

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский объявил в республике «красный», наивысший, уровень террористической опасности из-за серии взрывов, которые произошли 25 и 26 апреля. Руководство страны официально подтвердило инциденты со взрывами на ее территории и квалифицировало их как теракты.

26 апреля стало известно, что президент Молдавии Майя Санду созывает экстренное заседание Совета безопасности на фоне серии взрывов, которые произошли в непризнанном Приднестровье 25 и 26 апреля. По данным ведомства, встреча начнется в 13.00 по местному времени (совпадает с мск).

25 апреля неизвестные атаковали здание Министерства госбезопасности ПМР. Ведомство обстреляли из гранатометов, которые были найдена недалеко от места происшествия. На следующий день последовали взрывы в поселке Маяк, они повредили транслировавшие российское радио вышки связи.