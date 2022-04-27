Отказавшемуся возвращаться в ЦСКА баскетболисту пригрозили судом

Глава ЦСКА Ватутин пригрозил баскетболисту Боломбою судом из-за отказа возвращаться в клуб

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин пригрозил Джоэлю Боломбою судом из-за отказа возвращаться в клуб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет еще одним отличным поводом для судебного разбирательства», — заявил глава ЦСКА.

Ранее 27 апреля стало известно, что натурализованный американец Боломбой отказался возвращаться в расположение московской команды. «Отстаньте от меня! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их», — подписал спортсмен фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором клуб просит Боломбоя вернуться в Россию до 1 мая 2022 года. Он добавил, что ранее в команде спортсменам разрешили уехать и заявили, что все понимают.

28-летний американский баскетболист, являющийся уроженцем Донецка, покинул расположение ЦСКА в феврале. В составе клуба, за который он выступал с 2018 года, Боломбой становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.