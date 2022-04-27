Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Фиорентина
Сегодня
19:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|20-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
02:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:30 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
03:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

ФХР обжалует лишение права проведения чемпионата мира в 2023 году

ФХР обжалует решение IIHF лишить Россию права на проведение чемпионата мира в 2023 году
Александр Кикнадзе

Александр Кикнадзе. Фото: Пресс-служба ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) обжалует решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить страну права на проведение чемпионата мира в 2023 году. Об этом РИА Новости рассказал заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе.

«Да, мы будем обжаловать решение и по взрослому чемпионату мира. Процедура похожа на то, что мы сейчас делаем с молодежным турниром», — заявил Кикнадзе. Он пояснил, что сначала решение будет обжаловано в дисциплинарном комитете IIHF.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал решение IIHF ожидаемым и посчитал, что из-за него не стоит расстраиваться. «Что тут может удивлять? Обидно, что человек, которого избрали в Петербурге президентом IIHF, так делает. Похоже, не того мы выбрали», — заявил он.

26 апреля IIHF объявила о переносе ЧМ-2023 из России. Решение было принято из соображений безопасности.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира в 2022 году, их заменят сборные Франции и Австрии. Также сообщалось, что Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на угрозу советника офиса Зеленского захватить Приднестровье
СКР возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ мирных жителей
Воспитательниц атакованного стрелком детсада под Ульяновском наградят
Песков назвал условия для поставок газа в Польшу и Болгарию
Анонсирован сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза
Стало известно местонахождение Ларисы Гузеевой
Кремль опроверг возможность контактов с лидерами Польши и Болгарии из-за газа
В Ереване задержали 18 протестующих
Во Франции призвали «не загонять Россию в угол»
В Кремле оценили вероятность обмена Медведчука на украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.