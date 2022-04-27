Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на фондовом рынке 27 апреля закрылись ростом основных индексов

Торги на российском фондовым рынке в среду, 27 апреля, закрылись ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. К вечеру среды индекс Мосбиржи вырос на 4,56 процента, а РТС прибавил 4,92 процента. Курс доллара по итогам торговой сессии снизился на 75 копеек, до 72,78 рубля, евро упал на 1,52 рубля и составил 75,31 рубля.

В ходе торгов в «зеленой» зоне оставались бумаги TCS (+16,62 процента), VK (+10,52 процента), QIWI (+9,11 процента), «Яндекса» (+8,37 процента), «Белуги» (+7,71 процента), OZON (+7,68 процента), Agro (+6,85 процента), «Сбербанка» (+6,49 процента). В «красной» зоне удерживаются привилегированные акции «Мечела» (-7,20 процента), ДЭК (-2,06 процента) и «РусГидро» (-0,42 процента).

Ранее в апреле ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. До этого брался период с 10:00 до 16:30.

Российское правительство представило обновленную версию макроэкономического прогноза. Согласно нему, инфляция в 2022 году превысит 20 процентов в базовом варианте и снизится до 6,2 процента по итогам 2023 года. Среднегодовая цена на нефть указана на уровне 82,6 барреля за доллар в нынешнем году и 75,2 барреля за доллар в следующем.

Как рассказывал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более шести процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента. При этом все полученные в текущем году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета — 6,3 триллиона рублей, согласно базовому прогнозу, — будут потрачены, от бюджетного правила решено временно отказаться. Российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей, отмечал глава Минфина Антон Силуанов.