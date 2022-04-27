Назван срок принятия западными странами условий России по оплате газа

Экономист Пикин заявил, что до июня страны-покупатели газа согласятся на условия России

Так или иначе страны европейского газового рынка согласятся платить за газ рублями. Это случится в течение мая, считает экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что уже десять стран-покупателей российского газа из 21 государства, которые ранее были внесены Москвой в список недружественных, открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

В апреле сообщалось, что платить за российское топливо в рублях согласились Австрия и Венгрия. Также отмечалось, что 26 апреля «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались проводить оплату по новым правилам, утвержденным президентом России Владимиром Путиным.

Согласятся все

Факт отказа платить в рублях Болгарии и Польши не столь значимый для европейского газового рынка. Потому что основные потребители, например, Германия и Австрия согласились. Скажу больше, и эти согласятся Сергей Пикин экономист, директор Фонда энергетического развития

Специалист заявил, что Польша единственная из стран-покупателей российского газа может отказаться совершать сделки на топливо в рублях. Он объяснил это политизированной позицией государства. Также, добавил Пикин, это обосновано альтернативными источниками газа у Польши.

«Болгария и Польша — это около семи процентов поставок "Газпрома". Это не серьезно. Вот Германия — это 30 процентов, и она согласилась. Другие страны де-факто тоже согласились. Просто они об этом не заявили громогласно. И Болгария заплатит, просто это будет не сегодня и не завтра, но в течение месяца заплатит», — высказал уверенность директор Фонда энергетического развития.

Изменение цен

«Ничего с ценами на газ происходить не будет. Сейчас нет особой реакции рынка. Изменение в 16 процентов — это не серьезно, это колебания. Это показывает, что Россия полна решимости, но это не долгосрочная реакция. Как подскочили, так и упадут», — высказался Пикин.

Цены на газ вот уже девять месяцев колеблются у отметки в тысячу долларов, обратил внимание эксперт. «Да, есть скачки до почти трех тысяч, есть опускания, но цена в среднем держится на этой отметке. И нет пока предпосылок, чтобы это изменилось. Хоть рынок сейчас настроен спекулятивно и реагирует на каждый чих, для резкого скачка должно произойти что-то совсем экстраординарное», — заключил он.

23 марта Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Согласно вышедшему 31 марта указу, партнерам «Газпрома» предлагалось открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли, после чего средства шли поставщику.