Пострадавшую при стрельбе в детсаду под Ульяновском россиянку перевезут в Москву

Пострадавшую при стрельбе в детсаду Вейшкама россиянку перевезут в Москву для лечения

Россиянку Елену Карпову, которая при стрельбе в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области получила ранение в плечо, направят в Москву для прохождения лечения. Об этом сообщили в областном правительстве, передает ТАСС.

«Мы проконтролировали, чтобы ей была оказана вся необходимая первичная медицинская помощь, а сегодня она отправляется в Москву для продолжения лечения. Мы договорились с медициной катастроф, чтобы быстро и безопасно доставить Елену Викторовну в специализированную клинику», — сказал губернатор региона Алексей Русских.

По его словам, пострадавшая россиянка своими действиями спасла жизни детей. Губернатор выразил признательность Карповой и пожелал ей скорейшего выздоровления.

В среду, 27 апреля, Алексей Русских заявил, что воспитательницу детсада Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при стрельбе, и сотрудницу образовательного учреждения Елену Карпову представят к государственным наградам. Губернатор назвал действия женщин решительными и смелыми.

Стрельба в детсаду поселка Вешкайма произошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала одна сотрудница учреждения. Предварительно, напавшим был 26-летний Руслам Ахтямов, который состоял на учете как психически больной. Он вооружился ружьем ИЖ-27 и проник в здание во время тихого часа.

После случившегося глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил проверить безопасность всех школ и детсадов страны. 28 апреля в Ульяновской области объявлен днем траура.