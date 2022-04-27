Минобороны сообщило об уничтожении зенитного комплекса С-300 ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении российской авиацией зенитного комплекса С-300

Воздушно-космические силы России уничтожили в районе поселения Николаевка зенитный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого ВКС уничтожили зенитный комплекс «Оса АКМ», располагавшийся в районе поселения Великая Камышеваха. Всего с начала спецоперации по демилитаризации Украины было уничтожено 275 зенитных ракетных комплексов.

Российские средства противовоздушной обороны в районе поселения Черкасская Лозовая Харьковской области сбили принадлежащий ВСУ вертолет Ми-24. Также было уничтожены два беспилотника.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российскими силами ПВО тактической ракеты «Точка-У» и 18 беспилотников, в том числе двух «Байрактаров-ТБ2».