Стало известно о пропавших в здании оборонного НИИ после пожара с 20 погибшими

ТАСС сообщил о трех пропавших сотрудниках при пожаре в оборонном НИИ в Твери

При пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери пропали три сотрудника. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Агентству стало известно, что спасатели занимаются поисками трех пропавших сотрудников НИИ, которые в момент пожара находились в здании института.

По данным экстренных служб, число погибших при пожаре возросло до 20 человек — под завалами обнаружили останки одного человека. Разбор завалов НИИ продолжается.

Власти Тверской области подтвердили смерть 19 человек. В сообщении правительства говорилось, что у пострадавших, которые находятся в больницах, наблюдается положительная динамика. Глава региона Игорь Руденя поручил оказать поддержку семьям погибших после идентификации тел.

Пожар в исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери начался 21 апреля — возгорание возникло в одном из кабинетов здания. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных километров, его смогли ликвидировать на следующее утро. Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электросети.