Закупку Польшей газа через Германию оценили

Эксперт Гривач считает, что Польша покупает у Германии тот же российский газ с наценкой

Польша покупает тот же российский газ у Германии, однако по увеличенной цене, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Так он оценил заявление «Газпрома», который сообщил о получении через реверсные поставки Польшей газа. Последствия такой покупки эксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Почему Польша покупает российский газ у Германии?

В «Газпроме» заявили, что Польша продолжает закупать российский газ после остановки прямых поставок, однако делает это через реверсные поставки из Германии. 27 апреля Россия прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию, после того как обе страны отказались оплачивать газ рублями.

«Польша гордо отказалась платить за российский газ, что привело к приостановке поставок по ямальскому контракту, но теперь покупает тот же российский газ у немецких компаний с соответствующей наценкой», — считает Гривач.

«Газпром» просто троллит Польшу Алексей Гривач Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

«Рабочая ситуация»

Эксперт убежден, что никаких санкций в отношении самой Германии от «Газпрома» не последует. Он назвал всю ситуацию с российским газом на мировой арене «рабочей».

«Всем клиентам, которые оплачивают газ в соответствии с требованиями указа президента России, топливо поставляется в рамках контрактных обязательств и заявок покупателей. Но стратегически Европа занимается разрушением собственного газового рынка и контрактной системы, потому что без российского газа по доступной цене это уже совсем другая экономическая реальность», — заключил специалист.

Часть европейских компаний уже начала рассчитываться за российский газ рублями. Готовность открыть рублевые счета выразили энергетические компании из Германии, Австрии, Венгрии и Словакии. Итальянская энергетическая компания тоже выразила готовность, однако сообщила, что хочет принять окончательное решение после озвучивания позиции властей Италии.

Позже австрийская компания опровергла планы.