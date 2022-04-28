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В Европе подсчитали согласившиеся на расчеты за газ в рублях компании

Reuters: около пяти европейских компаний провели платежи за российский газ в рублях

Фото: Даниил Шамкин / ZumaPress / Globallookpress.com

Некоторые европейские компании уже начали рассчитываться за российский газ в рублях, однако крупные клиенты пока не пошли на это, пишет Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По подсчетам одного из них, на новые условия согласились около пяти трейдеров, которые уже провели первые платежи.

При этом, по данным Financial Times, готовность открыть рублевые счета в Газпромбанке выразили крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии. Речь, в частности, идет о немецкой Unipro и австрийской OMV, рублевые счета они готовы открыть в швейцарском филиале российского банка.

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Еще одна крупная компания, итальянская Eni, тоже задумывается над оплатой в рублях. По информации Bloomberg, сначала Eni хочет дождаться позиции властей Италии и Евросоюза по поводу возможности таковых платежей.

Часть стран Евросоюза недовольна текущими комментариями Брюсселя по поводу того, будут ли расчеты по предложенной Москвой схеме нарушением санкций: они слишком неясные и, как полагают некоторые государства, оставляют лазейки.

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Платон Щукин
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