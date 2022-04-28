Стало известно о готовности крупнейших партнеров «Газпрома» платить в рублях

FT: крупнейшие энергетические компании Европы договариваются об оплате за газ в рублях

Крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовы открыть счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки «Газпрома» в рублях. Об этом от источников, знакомых с ситуацией, стало известно Financial Times.

Речь, в частности, идет о немецкой Unipro и австрийской OMV, рублевые счета они готовы открыть в швейцарском филиале российского банка. Переговоры активизировались по мере того, как эти компании должны будут перевести очередной платеж.

Еще два собеседника издания отмечают, что итальянский партнер «Газпрома» Eni рассматривает возможность рублевой оплаты, но у него очередной платеж приходится на конец мая. До этого Bloomberg указывал, что Eni хочет дождаться решения властей Италии и Евросоюза.

Ранее СМИ выяснили, что счета в Газпромбанке открыли уже десять европейских компаний, причем четыре уже перевели рублевые платежи. Всего у «Газпрома» подписаны контракты с 21 компанией из Европы.

Открыто о согласии перейти на рублевую форму оплаты заявляет только Венгрия. Российские СМИ также утверждали, что согласилась на российский ультиматум и Австрия, однако канцлер Карл Нехаммер опроверг эту информацию.

Накануне «Газпром» остановил поставки газа в Польшу и Болгарию, которые отказались переводить деньги на счета Газпромбанка. В Польше отметили, что не видят неудобств в такой ситуации, поскольку газовые хранилища заполнены на достаточном уровне, а продлевать контакт с «Газпромом», истекающий осенью, республика и так не собиралась.

Источник ТАСС в институтах ЕС в Брюсселе отметил, что в ближайшее время оставшиеся партнеры «Газпрома» нарастят закупки, чтобы удовлетворить спрос для отказавшихся стран, однако это временное решение. Стратегически Европа взяла курс на максимальное сокращение покупки газа в России.