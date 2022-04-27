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Итальянская Eni ответила на сообщения об открытии счета в рублях для оплаты газа

Итальянская компания Eni отказалась комментировать открытие счета в рублях для оплаты газа

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Итальянская энергетическая компания Eni ответила на сообщения об открытии счета в рублях в «Газпромбанке» для оплаты российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании подчеркнул, что в Eni отказались от комментариев по этому поводу. Отмечается, что ранее руководство Eni заявляло о неприемлемости оплаты российского газа в рублях.

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Представители итальянской компании Eni

О том, что итальянская компания согласилась открыть рублевый счет в «Газпромбанке», со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. Однако, по информации издания, Eni рассчитывает на дальнейшие комментарии от властей Италии и Европы по поводу того, может ли она использовать этот счет для оплаты газа.

При этом в Еврокомиссии уже заявляли, что подобный шаг стал бы нарушением санкций. На данный момент компания из Италии не использовала новый механизм и рассчитывалась в евро. Отмечается, что следующие платежи должны пройти во второй половине мая.

Не только Италия

Вместе с тем Bloomberg также стало известно, что счета в «Газпромбанке» открыли десять покупателей российского газа, а четверо из них уже провели оплату. До этого сообщалось, что платить за российское топливо в рублях согласились, в частности, Австрия и Венгрия. При этом информацию о согласии Вены позднее опровергли.

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По мнению экономиста, директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, так или иначе страны европейского газового рынка согласятся платить за газ рублями в течение мая. Он подчеркнул, что на это пошли основные потребители, например Германия. «Другие страны де-факто тоже согласились. Просто они об этом не заявили громогласно», — заявил он.

Позже стало известно, что «Газпромбанк» отклонил оплату за газ в рублях от Gazprom Marketing & Trading Ltd. Компания пыталась оплатить некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию.

Переход на рубли

23 марта президент России Владимир Путин потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Иностранный покупатель газа должен завести в «Газпромбанке» два счета. На первый, валютный, будет проводиться оплата в долларах или евро, как указано в контрактах. На эти деньги «Газпромбанк» сам будет покупать для клиентов рубли на бирже, зачислять на рублевый счет и уже с него переводить деньги поставщику.

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При этом поставки газа в страны, которые отказываются от предложенных условий, прекращаются. Так, 27 апреля были остановлены поставки в Болгарию и Польшу. Возобновление поставок возможно только после того, как оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам, указали в пресс-службе «Газпрома».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что отключение газа может затронуть и другие страны. «По мере того как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться», — сказал он.

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Марина Совина
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