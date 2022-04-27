Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа

Bloomberg: Eni согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа из России

Итальянская компания Eni согласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке, который позволил бы ей проводить оплату за российский газ согласно требованиям Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Однако Eni также рассчитывает на дальнейшие комментарии от итальянских и европейских властей по поводу того, может ли она использовать этот счет для оплаты газа: в Еврокомиссии уже заявляли, что подобный шаг стал бы нарушением санкций. Eni новый механизм еще не использовала и пока рассчитывалась в евро. Следующие платежи должны пройти во второй половине мая.

Ранее Bloomberg сообщало, что в целом на новую схему, предложенную Москвой, могут перейти 10 компаний, закупающие топливо у России. Как пояснил источник агентства, близкий к «Газпрому», четыре покупателя уже провели оплату.

Поставки газа в страны, которые отказываются от предложенных условий, прекращаются. 27 апреля были остановлены поставки в Болгарию и Польшу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что отключение газа может затронуть и другие страны, если они последуют примеру Софии и Варшавы.

Суть схемы состоит в следующем: иностранный покупатель газа должен завести в Газпромбанке два счета. На первый, валютный, будет проводится оплата в долларах или евро, как указано в контрактах. На эти деньги Газпромбанк сам будет покупать для клиентов рубли на бирже, зачислять на рублевый счет и уже с него переводить деньги поставщику.