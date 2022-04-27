«Газпромбанк» отклонил платеж в рублях за газ для Германии и Австрии

Bloomberg: «Газпромбанк» не принял платеж за газ в Германию и Австрию от Gazprom Marketing

«Газпромбанк» отклонил оплату за газ в рублях для двух стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, компания Gazprom Marketing & Trading Ltd. пыталась оплатить некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию с использованием рублевого счета, однако платеж был отклонен.

Ранее стало известно, что поставки газа в страны, которые отказываются от предложенных условий, прекращаются. Так, 27 апреля были остановлены поставки в Болгарию и Польшу.

