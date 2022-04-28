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Страны Европы захотели убрать лазейку для расчетов за газ в рублях

Bloomberg: 10 стран потребовали от ЕС более ясных комментариев о расчетах за газ в рублях

Фото: Reuters

Ряд европейских стран требует, чтобы Европейский союз представил более ясные комментарии по поводу требований России проводить расчеты за газ в рублях, поскольку нынешний документ слишком неконкретен. Таким образом они хотят убрать лазейку, которая позволяет платить по новой схеме, пишет Bloomberg.

На неясность позиции Еврокомиссии пожаловались 10 стран: Польша, Болгария, Греция, Словакия, Дания, Латвия, Бельгия, Австрия, Венгрия и Финляндия. В Варшаве считают, что выборочная интерпретация российских требований может служить инструментом Москвы, вызывая разногласия внутри ЕС. Свою позицию они выразили на встрече с Еврокомиссией 27 апреля, ЕК пообещала, что доработает свой комментарий.

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В документе, опубликованном на прошлой неделе, Евросоюз указал, что использование предложенного Кремлем механизма будет нарушением контрактов и санкций против Москвы. Однако утверждалось также, что платежи в евро и долларах возможны — в том случае, если любые обязательства считаются исполненными после проведения таких валютных платежей в Газпромбанке. Именно его Москва выбрала для проведения расчетов.

При этом схема, предложенная Москвой, предполагает, что исходно платежи будут осуществляться в иностранной валюте. Затем банк будет сам покупать для клиентов рубли на бирже, которые будут зачисляться уже на их рублевые счета. Эти деньги и будут в итоге переводиться поставщику.

Bloomberg 27 апреля сообщало, что счета в Газпромбанке открыли десять покупателей российского газа из Европы, а позже опубликовало тоже информацию о том, что рублевый счет открыла итальянская Eni.

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Платон Щукин
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