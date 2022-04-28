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Австрийская компания опровергла планы оплачивать газ в рублях

Bloomberg: OMV не планирует открывать рублевый счет в Швейцарии для оплаты газа из России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Австрийская энергетическая компания OMV опровергла планы по открытию в Швейцарии банковского счета для оплаты поставок газа из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, информация о том, что OMV откроет рублевый счет для этих целей, «определенно неверна».

Ранее 28 апреля сообщалось, что OMV собирается открыть рублевый счет в Газпромбанке в Швейцарии для покупки российского газа. Пресс-служба австрийской компании также заявляла об анализе запроса «Газпрома» о возможных способах оплаты российского газа. В компании подчеркнули, что работают над решением, которое не будет противоречить санкциям Евросоюза в отношении России.

Информацию о намерении OMV оплачивать газ в рублях уже опровергал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который подчеркнул, что страна строго придерживается введенных ЕС санкций. СМИ также сообщили об открытии счета в рублях итальянской Eni. Представитель компании отказался комментировать эту информацию, при этом ранее руководство Eni подчеркивало неприемлемость требования об оплате российского газа в рублях.

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Платон Щукин
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