Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора

Российские космонавты вышли в открытый космос ради манипулятора ERA

Кадр: «Роскосмос»

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос ради европейского манипулятора. Соответствующая трансляция ведется «Роскосмосом».

В сообщении на сайте госкорпорации отмечается, что целью выхода является продолжение подготовки робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе на российском сегменте Международной космической станции (МКС).

Основными задачами выхода называются демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора, подготовка концевых эффекторов и локтя ERA к работе, монтаж трех поручней на ERA и наблюдение за перемещениями концевых эффекторов ERA на базовые летные точки.

Уточняется, что все манипуляции будут выполняться на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Ранее космонавты выходили в открытый космос 18 апреля.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Байден захотел выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
В доме рэпера A$AP Rocky нашли оружие после его ареста по делу о стрельбе
Hyundai опроверг слова российского министра о работе в России
Туристу запретили въезд на Бали из-за танца голышом на священной горе
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Экономика США сократилась
Прибыль «Макдоналдса» упала после закрытия ресторанов в России
В Москве силовики задержали налоговика после обысков в инспекции №29
ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии на Украине
Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.