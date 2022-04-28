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Минобороны сообщило об отражении ракетного обстрела Херсона российской ПВО

Минобороны сообщило об успешном отражении ракетного обстрела Херсона ПВО РФ

Фото: Gilles Bader / globallookpress.com

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Херсона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в среду, 27 апреля, около 23:00 по московскому времени ВСУ выпустили ракеты «Точка-У» по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова, где находятся детские сады и школы. Также обстрел проводился с использованием снарядов систем залпового огня.

Всего над городом удалось сбить две ракеты «Точка-У», останки одной из которых упали в Шевченковском парке, и двенадцать снарядов систем реактивного залпового огня.

В ведомстве назвали обстрелы Херсона и Изюма со стороны ВСУ военными преступлениями. По словам Конашенкова, обстрелы носили неизбирательный характер, а их целями были мирные объекты, не имеющие отношения к российской армии.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что силами ПВО над территорией Луганской народной республики был сбит принадлежащий ВСУ самолет Су-24.

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