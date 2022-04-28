Минобороны сообщило об отражении ракетного обстрела Херсона российской ПВО

Минобороны сообщило об успешном отражении ракетного обстрела Херсона ПВО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Херсона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России

генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в среду, 27 апреля, около 23:00 по московскому времени ВСУ выпустили ракеты «Точка-У» по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова, где находятся детские сады и школы. Также обстрел проводился с использованием снарядов систем залпового огня.

Всего над городом удалось сбить две ракеты «Точка-У», останки одной из которых упали в Шевченковском парке, и двенадцать снарядов систем реактивного залпового огня.

В ведомстве назвали обстрелы Херсона и Изюма со стороны ВСУ военными преступлениями. По словам Конашенкова, обстрелы носили неизбирательный характер, а их целями были мирные объекты, не имеющие отношения к российской армии.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что силами ПВО над территорией Луганской народной республики был сбит принадлежащий ВСУ самолет Су-24.