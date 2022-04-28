Ведущий «Прожекторперисхилтон» Светлаков опроверг информацию о своем отъезде из России

Юморист, ведущий популярного шоу «Прожекторперисхилтон» Сергей Светлаков отреагировал на слухи об отъезде из России. В беседе с «Газета.Ru» шоумен опроверг информацию о том, что он покинул страну.

«Врут», — заявил Светлаков. Юморист также прокомментировал перенос запланированного на апрель концерта «Прожекторперисхилтон». По словам шоумена, это никак не связано с отъездом из страны ведущих. «По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — добавил он.

Сообщения о том, что Светлаков покинул Россию, появились в СМИ после того, как стало известно о переносе шоу, который он должен был вести с ведущими Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало. Утверждалось, что мероприятия было отложено на неопределенный срок из-за «отсутствия в стране его главных артистов» — Мартиросяна и Светлакова.

Ранее Мартиросян назвал причину закрытия программы «Прожекторперисхилтон», выходившей на Первом канале. По его словам, они со Светлаковым ушли из-за контракта с телеканалом ТНТ.

Передача «Прожекторперисхилтон» выходила с 2008 по 2012 год на Первом канале. Ведущие шоу обсуждали главные новости недели. Проект ненадолго вернулся в эфир Первого канала в 2017 году, выпуски выходили с марта по декабрь того года. Светлаков заявлял, что проект закрылся из-за цензуры. Мартиросян в свою очередь не согласился с мнением коллеги. Комик отметил: никаких ограничений по формату не было, шутить можно было обо всем.