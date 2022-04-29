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Спорт

Российского тренера заподозрили в домогательствах к 13-летней спортсменке

Российского тренера по вольной борьбе заподозрили в домогательствах к 13-летней девочке

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Российского тренера по вольной борьбе заподозрили в домогательствах по отношению к несовершеннолетней спортсменке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 29 апреля в подмосковной гостинице, где на время турнира остановились команды из разных регионов.

67-летний тренер из Северной Осетии позвал к себе в номер 13-летних спортсменок из Приморского края, после чего начал приставать к одной из них. Девочка пыталась отстраниться и покинула комнату. После этого спортсменки рассказали о ситуации другому тренеру, который вызвал полицию.

На данный момент тренер задержан. Отмечается, что ранее на него не поступали жалобы. По данным источника, тренер воспитал несколько чемпионок России и мира.

17 января тренера костромского женского футбольного клуба «Пантера» задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам команды. Отмечалось, что против него было возбуждено уголовное дело, однако обвинение пока не предъявлено.

Дарья Коршунова
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