Российского футбольного тренера задержали за домогательства к несовершеннолетним

Тренера костромского женского футбольного клуба «Пантера» задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по региону.

«Задержан мужчина, который подозревается в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних», — заявил источник. Отмечается, что против него было возбуждено уголовное дело, однако обвинение пока не предъявлено.

Ранее 17 января Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что несколько 15-16-летних воспитанниц «Пантеры» заявили о домогательствах со стороны главного тренера. По их словам, с 2020 года они состояли в близких отношениях с бывшим учителем физкультуры и одним из основателей клуба.

В ноябре 2021-го в Москве против тренера по большому теннису возбудили уголовное дело за совращение школьницы. Родители увидели в телефоне девочки сообщения интимного характера от тренера и обратились в правоохранительные органы.