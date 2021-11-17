Против российского тренера возбудили уголовное дело за развращение юной ученицы

В Москве против тренера по теннису возбудили уголовное дело за развращение школьницы

В Москве против тренера по большому теннису возбудили уголовное дело за развращение школьницы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, родители увидели в телефоне девочки сообщения интимного характера от тренера еще в феврале 2021 года. После беседы 59-летний специалист пообещал прекратить их отправку. Об инциденте не стали сообщать в полицию, но школьница перестала посещать тренировки.

Летом ситуация повторилась, и родители обратились в правоохранительные органы. Полиция начала проверку по факту возможного сексуальных домогательств по отношению к юной спортсменке. Во время беседы с психологом девочка вспомнила, что однажды тренер обнял и поцеловал ее, однако отметила, что не замечала сексуального подтекста в поведении наставника. Мужчина вину также отрицает.

В мае 2021 года о домогательствах фигурном катании высказалась Ирина Слуцкая. Бывшая спортсменка заявила, что в ее виде спорта этого нет. Слуцкая отметила, что даже если фигуристки начнут свой профессиональный путь через постель, это не поможет им выполнить многооборотные прыжки.