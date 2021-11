Тренера олимпийских чемпионов из США обвинили в сексуальных домогательствах

В Американском центре безопасности спорта (US Center for SafeSport) заявили, что американского тренера по легкой атлетике Рана Райдера обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, несколько спортсменов пожаловалось на 51-летнего Райдера. После этого от бегунов Адама Джемили и Дэрил Нейте, являющихся его подопечными, потребовали прекращения работы со специалистом, в противном случае их лишат финансирования. Аналогичные рекомендации были отправлены всем британским атлетам, которые собирались тренироваться под руководством Райдера.

Под руководством Райдера олимпийскими чемпионами становились три спортсмена: канадец Андре Де Грасс — в беге на 200 метров на Играх в Токио, американец Кристиан Тейлор — в тройном прыжке (2012 и 2016), Тиана Бартолетта, также представляющая США, — в прыжках в длину и эстафете 4 по 100 метров.

В 2018 году завершился еще один громкий скандал в американском спорте. Врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет. Суд признал его виновным в сексуальных домогательствах к гимнасткам национальной команды. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство жертв Нассара были несовершеннолетними.