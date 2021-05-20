Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о домогательствах в фигурном катании. Ее слова приводит КП.

«Упаси бог, у нас 15-летние дети занимаются, вы что?! Это подсудные дела. В фигурном катании такого нет. У нас жесткий спорт», — заявила бывшая спортсменка. Она посчитала, что даже если фигуристки начнут свой профессиональный путь через постель, то это не поможет им выполнить прыжки в три-четыре оборота.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Карьеру она завершила в 2006 году.

В декабре 2019 года чемпиона Европы по фигурному катанию Моргана Сипре обвинили в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Сообщалось, что француз отправил несовершеннолетней фигуристке две интимные фотографии. В итоге спортсмен объявил о завершении карьеры.