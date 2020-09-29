Обвиненный в отправке интимных фото девочке чемпион Европы завершил карьеру

Французский фигурист, чемпион Европы Морган Сипре объявил о завершении карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте Французской федерации ледовых видов спорта.

Вместе с Сипре из спорта ушла Ванесса Джеймс, выступавшая с ним в парном катании. Причины, по которым спортсмены приняли это решение, не уточняются.

10 декабря 2019 года Сипре обвинили в домогательствах по отношению к 13-летней девочке. По информации USA Today, в декабре 2017 года француз отправил несовершеннолетней фигуристке две интимные фотографии. Девочка тренировалась с Сипре на одном катке в американском штате Флорида, пока он готовился к Олимпийским играм-2018. В итоге спортсмен избежал наказания.

33-летняя Джеймс и 29-летний Сипре встали в пару в 2010 году. Кроме золота чемпионата Европы-2019, в их активе победа в финале Гран-при и третье место на чемпионате мира 2018 года.