Нурмагомедов обратился к Фьюри

Хабиб Нурмагомедов поздравил Тайсона Фьюри с победой над Уайтом в последнем бое в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поздравил британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри с победой в заключительном бое в карьере. Его слова доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Боец опубликовал фото, на котором Фьюри запечатлен с чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). «Отличный человек, отличный чемпион! Мои поздравления», — обратился к боксеру Нурмагомедов.

Фьюри защитил пояс чемпиона мира по боксу в ночь на 24 апреля. Он нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта в шестом раунде. После боя Фьюри объявил о завершении карьеры.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Еще один поединок завершился ничьей.