Нурмагомедов обратился к Фьюри
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поздравил британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри с победой в заключительном бое в карьере. Его слова доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Боец опубликовал фото, на котором Фьюри запечатлен с чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). «Отличный человек, отличный чемпион! Мои поздравления», — обратился к боксеру Нурмагомедов.
Фьюри защитил пояс чемпиона мира по боксу в ночь на 24 апреля. Он нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта в шестом раунде. После боя Фьюри объявил о завершении карьеры.
Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Еще один поединок завершился ничьей.