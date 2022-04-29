Перечислены минусы привязки рубля к золоту

Экономист Колганов счел, что привязка рубля к золоту ограничит гибкость денежной политики

Идея привязать национальную валюту в России к золоту не будет сейчас эффективно работать, так как ограничится гибкость денежной политики, считает экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Минусы привязки

Если мы будем привязывать рубль только к золоту, то тогда у нас будут крайне ограничены возможности маневра денежной массой, и это будет затруднять регулирование экономики Андрей Колганов экономист и ведущий научный сотрудник МГУ

«Это очень жесткая привязка. Был такой знаменитый банковский акт Роберта Пиля в XIX веке, который привязывал британский фунт к золотым запасам английского банка. Неоднократно приходилось принимать законы о временной приостановке этого акта и в конце концов вынуждены были его пересмотреть», — поделился экономист.

Привязка национальных валют к золоту, по словам Колганова, существовала в конце XIX века, а также в первой половине XX века. Доллар был привязан к золоту до 1971-го года. От привязки к золоту отказались из-за проблемы снабжения валют золотыми резервами в необходимых объемах для обеспечения платежеспособности, объяснил он.

«Проблема заключается в том, что денежная масса, которая сейчас используется в экономиках большинства стран мира, слишком велика для того, чтобы иметь золотое обеспечение. Запасы золота не настолько велики в мире, чтобы это можно было сделать достаточно надежно. То есть если валюты сейчас привязывать к золоту, то золотое обеспечение у них будет, скажем так, слабенькое», — подчеркнул Колганов.

Идея научного сообщества

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что научное сообщество предложило в рамках борьбы с последствиями санкций проработать в России создание финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям.

В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности Николай Патрушев секретарь Совета безопасности

Отвечая на вопрос, не идут ли подобные инициативы вразрез с выводами экономической теории, секретарь Совбеза заявил, что они, скорее, не согласуются «с выводами западных учебников экономики». При этом Патрушев подчеркнул, что Россия не выступает против рыночной экономики.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о привязке рубля к золоту и валютным ценностям, сообщил, что он сейчас обсуждается. Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что эта идея не обсуждается.