ЦБ прокомментировал привязку рубля к золоту

Глава ЦБ Набиуллина: привязка рубля к золоту не обсуждается

В российском Центробанке прокомментировали идею привязать рубль к золоту. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это сейчас не обсуждается. Ее слова приводит ТАСС.

«Что касается привязки курса рубля к золоту, то это не обсуждается никак», — подчеркнула она.

Ранее о том, что подобный вопрос обсуждается говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Этот вопрос обсуждается в настоящее время», — отметил представитель Кремля.

Так он прокомментировал идею, которую ранее озвучил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев в связи с санкциями. Он утверждал, что такая идея предложена научным сообществом. На замечание, что подобные идеи, по оценке ряда экспертов, идут вразрез с выводами экономической теории, Патрушев отвечал так: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики».