В крупнейшем немецком банке произошел обыск из-за дяди президента Сирии

FT: обыск в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank был связан с дядей президента Сирии

В крупнейшем немецком банке Deutsche Bank произошел обыск, финансовую организацию проверили следователи различных органов юстиции. Газета Financial Times сообщила, что инцидент был связан с платежом от дяди президента Сирии Башара Асада и бывшего вице-президента страны Рифата Асада, который приговорен к тюремному заключению.

Правоохранители Германии провели обыск из-за подозрений в несвоевременном сообщении о возможной попытке отмывания денег, о которых финансовые организации должны самостоятельно извещать власти. Отмечается, что «подозрительные моменты» были и ранее.

Инцидент 29 апреля был связан с платежом от Рифата Асада, сообщает газета со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Дядя сирийского лидера не является клиентом Deutsche Bank, но около пяти лет назад немецкий банк провел по крайней мере один платеж от имени кредитной организации, в которой у Асада был счет. Платеж был обнаружен при проверке наличия транзакций, связанных с бывшим вице-президентом Сирии, после вынесения ему приговора.

Другие источники сообщили изданию, что обыск был связан с потенциально подозрительными деньгами, которые Deutsche Bank провел как банк-корреспондент, но не подтвердил личность вовлеченного лица.

9 сентября 2021 года суд во Франции оставил в силе приговор, вынесенный бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, и признал его виновным в мошенничестве, отмывании денег, а также в незаконном использовании государственных финансовых ресурсов Сирии с момента побега из страны в 1980-х годах и до 2016-го. Политика приговорили к четырем годам тюрьмы.

Дело в отношении Рифата Асада начали рассматривать в декабре 2019 года. Тогда говорилось, что дядя сирийского лидера пытался создать «империю в сфере недвижимости». Парижская прокуратура инициировала расследование в отношении него еще в 2013 году. Тогда антикоррупционные организации Sherpa и Transparency International заявили, что Асад стал во Франции необыкновенно богатым.

