Губерниев обратился к заявившей о стыде из-за суммы призовых на ОИ биатлонистке

Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонистка Нигматуллина неправа, критикуя призовые за ОИ

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к биатлонистке Ульяне Нигматуллиной, заявившей о стыде из-за суммы призовых от Удмуртской Республики за выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист заявил, что биатлонистка неправа, обратив внимание на то, что у регионов есть разные возможности для помощи спортсменам. «А если бы сейчас детский хирург из Ижевска получил премию меньше миллиона и сказал, что ему стыдно? Перед кем стыдно? Дареному коню в зубы не смотрят», — посчитал Губерниев.

29 апреля Нигматуллина заявила, что за одну медаль Игр в Пекине она получит менее 900 тысяч рублей. Она раскритиковала решение, и подчеркнула, что ей стыдно из-за этого.

На Олимпиаде-2022 Нигматуллина завоевала две медали. В составе сборной России спортсменка стала серебряным призером в женской эстафете, а также бронзовым — в смешанной эстафете.