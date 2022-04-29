Российской биатлонистке стало стыдно из-за призовых от региона за медали Игр

Биатлонистка Нигматуллина заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за ОИ

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина, представляющая Удмуртию, порассуждала о выплатах от региона за олимпийские медали. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Деньги будут выплачены в конце года. Насколько я знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской Республики», — поделилась спортсменка. Биатлонистка отметила, что за одну медаль она получит менее 900 тысяч рублей.

9 апреля стало известно, что российские призеры Олимпиады 2022 года в Пекине получат денежные призы вместо иностранных автомобилей. За золото Игр отечественным спортсменам дополнительно выплатят четыре миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей.

В Пекине Нигматуллина завоевала две медали. В составе сборной России спортсменка стала серебряным призером в женской эстафете, а также бронзовым — в смешанной эстафете.