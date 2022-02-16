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Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонистки Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина завоевали серебро ОИ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе сборной России выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Отечественная команда лидировала в гонке, однако из-за неудачной стрельбы Мироновой, которая зашла на штрафной круг, лишилась шансов на золотую награду.

Победительницами стали шведские биатлонистки. Бронзу завоевали спортсменки из Германии.

15 февраля мужская сборная России по биатлону упустила золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Команду в гонке представил квартет Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова. Россияне лидировали в гонке до последнего рубежа, на котором Латыпов зашел на два штрафных круга и был отброшен на третье место.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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