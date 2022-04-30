Легенда сборной России оценил слова главы УЕФА о санкциях в отношении страны

Мостовой не увидел конкретики в словах главы УЕФА Чеферина о санкциях в отношении России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не увидел конкретики в словах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о санкциях в отношении российского футбола. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Чеферин сказал, что спортсмены не должны страдать — это все и так понимают. Страдать не должны и люди обычные. Но ничего конкретного в его словах нет», — рассказал легендарный игрок сборной Он добавил, что сейчас сложно оценить, насколько высоки шансы возвращения российского футбола на международную арену.

Чеферин высказался ранее в субботу, 30 апреля. Он заявил, что УЕФА следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа.

Ранее 30 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что УЕФА примет решение об отстранении российских клубов и сборных на следующей неделе. По их информации, на данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон-2022/2023 или продление бана до последующего уведомления, которое было принято ранее.